Экономика
12:40, 3 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили об изменениях в сделках с недвижимостью

Депутат Якубовский: Сделки с недвижимостью в России изменятся в 2026 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

С 1 июля 2026 года дистанционные сделки с недвижимостью в России можно будет совершать с помощью биометрических данных. Об изменениях россиянам рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, биометрия позволит подтверждать личность человека без его присутствия у нотариуса или в МФЦ. Это даст возможность заключать сделки с недвижимостью удаленно, в том числе оформлять ипотеку, куплю-продажу и аренду. Также это снизит риски мошенничества.

Якубовский подчеркнул, что использование биометрии будет добровольным. Он считает, что нововведение повысит прозрачность сделок и упростит жизнь как гражданам, так и бизнесу.

Ранее сообщалось, что в России запретили объявления о сдаче жилья с фразами «только для славян» и «цыганам не звонить».

