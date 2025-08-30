В России запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче жилья

В России запретили объявления о сдаче жилья только для славян или мусульман

В России запретили объявления о сдаче жилья с фразами «только для славян» и «цыганам не звонить». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение Московского суда.

Утверждается, что в интернете было обнаружено много объявлений с формулировками «только для славян» и «только для мусульман». Помимо этого, в них содержались и открытые отказы в аренде жилья цыганам.

Суд постановил, что такие требования противоречат законодательству о борьбе с дискриминацией, и признал эти материалы запрещенной к распространению в РФ информацией.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил ряд запретов для проживающих в России трудовых мигрантов. «Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал он.