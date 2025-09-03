Экономика
11:04, 3 сентября 2025Экономика

Россияне получили мрачный прогноз о ценах на автомобили

«Автостат»: Автомобили не подешевеют, а распродажи и скидки — сократятся
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В России во втором полугодии не приходится ждать снижения цен на автомобили. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, самый низкий уровень цен наблюдается в настоящее время. Что касается оставшейся части года, то базовые цены, скорее всего, сохранятся на прежнем уровне. Что касается скидок и распродаж, то они существенно сократятся. Целиков объяснил, что максимальный уровень скидок был связан с распродажей прошлогодних и даже позапрошлогодних остатков автомобилей. Однако этот запас почти распродан.

«Автомобили 2024 года, по нашим оценкам, представлены в объеме около 100-150 тысяч штук. Этого недостаточно для масштабных распродаж», — констатировал Целиков.

По словам бывшего руководителя Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, с проблемой масштабного затоваривания, которая встала перед российским авторынком в конце прошлого года, не удалось справиться по сей день. Нераспроданными остались порядка 300 тысяч машин.

