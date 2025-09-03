Ценности
«Самая красивая спортсменка мира» в облегающем комбинезоне пришла на турнир

Гольфистка Пейдж Спиранак в облегающем комбинезоне появилась на турнире
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак в откровенном наряде пришла на турнир. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя гольфистка предстала на размещенных кадрах в облегающем черном комбинезоне, верхняя часть которого была оформлена подчеркивающим грудь глубоким декольте. Кроме того, знаменитость дополнила образ золотистой длинной цепью на талии, а в качестве украшений выбрала комплект из подвески и круглых серег.

Также на опубликованных кадрах видно, что спортсменка уложила волосы в объемные локоны и сделала яркий макияж с акцентом на нюдовую помаду.

В июле Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Тогда гольфистка заявила, что ей нравится ее стиль в одежде.

