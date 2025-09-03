Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

МЧС Татарстана сообщило о смерти троих мужчин в канализационном колодце

МЧС Республики Татарстан сообщило о смерти троих мужчин в канализации города Мамадыш. Об этом пишет «Татар-информ».

Как сообщили в ведомстве журналистам портала, инцидент произошел на пересечении улиц Хади Такташа и Маннура. Предварительно, мужчины спустились в канализационный колодец частного дома друг за другом. Причина их смерти уточняется.

Ранее в Красноярском крае трое рабочих свинокомплекса не выжили при попытке очистить переполненный коллектор от отходов животноводства. По данным прокуратуры, все они отравились газом, потеряв сознание.

Похожий случай произошел в 2024 году в Дербенте, где трое мужчин выполняли работы в коллекторе на улице Прибрежной. Сначала сознание под землей потерял один из них. Коллегу попытался спасти другой рабочий, однако он тоже рухнул без чувств. Тогда за мужчинами спустился водитель, но и его спасти не удалось.