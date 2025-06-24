В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

В Красноярском крае трое рабочих не выжили при откачке отходов свинофермы

В Красноярском крае трое рабочих свинокомплекса не выжили при попытке очистить переполненный коллектор от отходов животноводства. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Как предварительно установило ведомство, днем 24 июня сотрудники АО «Свинокомплекс Красноярский» сообщили в обслуживающую организацию о выходе наружу из канализации жидких отходов и, не дождавшись специалистов, решили самостоятельно устранить проблему. В коллектор поочередно спустились начальник инженерно-технической службы участка водоснабжения и канализации, заместитель главного инженера и тракторист-машинист отдела навозоудаления, однако, предположительно, отравились газом, потеряв сознание.

Для помощи коллегам спустился четвертый рабочий, которому также стало плохо — мужчина оказался единственным выжившим. Остальных спасти уже не удалось.

Прокуратура начала проверку на предмет нарушения законодательства об охране труда. Также на контроль поставлено расследование уголовного дела по факту смерти трех человек.

В 2024 году похожий случай произошел в Дербенте. Там для при выполнении работ в коллекторе на улице Прибрежной не выжили трое мужчин. Сначала под землю спустился один из них и в результате потерял сознание. Коллегу попытался спасти другой рабочий, однако он тоже рухнул без чувств. Тогда за мужчинами спустился водитель, но и его спасти не удалось.