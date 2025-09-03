Путешествия
Турист получил разрыв селезенки после катания на водном аттракционе на российском курорте

Турист выпал с водного аттракциона и получил разрыв селезенки в Геленджике
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Турист получил разрыв селезенки после катания на водном аттракционе в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что 21-летний мужчина отправился на пляж 2К25, где среди развлечений был доступен распространенный на российском курорте аттракцион — катание на надувной таблетке. Во время одной из поездок отдыхающий выпал с сидения и получил травму. Сообщается, что при наборе людей инструкторы проигнорировали сильный ветер.

Ранее филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в Гонконге. 53-летний путешественник страдал от хронических заболеваний.

