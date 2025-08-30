Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и не выжил

SCMP: Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе в Гонконге

Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 29 августа, в Диснейленде на территории специального административного района Китая. Во время катания 53-летний мужчина с хроническим заболеванием потерял сознание и вскоре впал в кому.

Филиппинца оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Как пишет издание, предварительное расследование не выявило никаких проблем с безопасностью на аттракционе.

Ранее российские туристы решили засудить туроператора, после того как сорвались с аттракциона на отдыхе в Турции. Молодой человек упал с каната и сильно ударился спиной, а девушка сломала руку.

