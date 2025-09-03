Россия
08:41, 3 сентября 2025Россия

В Калужской области беспилотник ВСУ упал на жилой дом

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Калуге беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«На окраине Калуги подавленный БПЛА упал на частное жилое здание. Жители не пострадали. Администрацией города Калуги будет оказана необходимая помощь в ремонте», — сообщил Шапша.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он добавил, что 10 дронов ВСУ также были перехвачены над Барятинским, Кировским, Мосальским, Перемышльским, Юхновским и Дзержинским районами. На местах происшествия работают сотрудники оперативных служб, повреждения инфраструктуры не зафиксировали.

В ночь на 3 сентября над Россией сбили свыше сотни беспилотников. Больше всего дронов — 25 — сбили над Ростовской областью. Еще 24 перехватили над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над Черным морем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над Азовским морем, 1 — над Смоленской областью.

