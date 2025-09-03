Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 3 сентября 2025Россия

ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

МО: Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ над шестью регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 3 сентября, выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты в период с 23:00 по московскому времени 2 сентября до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 летательных аппаратов над шестью регионами и двумя морями.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Больше всего дронов — 25 — сбили над Ростовской областью. Еще 24 перехватили над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над Черным морем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над Азовским морем, 1 — над Смоленской областью.

Вечером 2 сентября силы ПВО сбили почти 30 беспилотников над Россией за три часа. Под удар попал Крым, Ростовская, Брянская и Белгородская области, а также Черное море.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    В Москве женщину без признаков жизни нашли под окнами сгоревшей квартиры

    ВСУ стали чаще использовать женщин в качестве стрелков

    Россиянин напал на ребенка и отобрал у него сумку с миллионом рублей

    Россия призвала Украину ответить на предложение о рабочих группах

    Россиян предупредили о подорожании одного вида мяса

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Путин приехал на торжественный прием после военного парада в Пекине

    Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в российском регионе

    Участница конкурса «Мисс Европа» попыталась изнасиловать пенсионера в ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости