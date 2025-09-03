ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

МО: Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ над шестью регионами и двумя морями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 3 сентября, выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты в период с 23:00 по московскому времени 2 сентября до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 летательных аппаратов над шестью регионами и двумя морями.

Больше всего дронов — 25 — сбили над Ростовской областью. Еще 24 перехватили над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над Черным морем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над Азовским морем, 1 — над Смоленской областью.

Вечером 2 сентября силы ПВО сбили почти 30 беспилотников над Россией за три часа. Под удар попал Крым, Ростовская, Брянская и Белгородская области, а также Черное море.