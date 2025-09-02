Россия
23:32, 2 сентября 2025

Над территорией России уничтожили почти 30 дронов ВСУ за три часа

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 10 дронов над акваторией Черного моря, по семь — над Крымом и Ростовской областью. Еще два беспилотника ВСУ перехватили над Брянской областью и один — над территорией Белгородской области.

Утром 2 сентября в части Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после повреждения многоэтажек украинскими беспилотниками в результате ночной атаки.

