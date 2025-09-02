Над территорией России уничтожили почти 30 дронов ВСУ за три часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 10 дронов над акваторией Черного моря, по семь — над Крымом и Ростовской областью. Еще два беспилотника ВСУ перехватили над Брянской областью и один — над территорией Белгородской области.

Утром 2 сентября в части Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после повреждения многоэтажек украинскими беспилотниками в результате ночной атаки.