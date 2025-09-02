В российском городе ввели режим ЧС после попадания беспилотников в многоэтажки

В части Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после повреждения многоэтажек дронами ВСУ

В части Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после повреждения многоэтажек беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате ночной атаки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«Принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома», — сообщил мэр города.

Он также поручил организовать работу оперштаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход для фиксации ущерба. Власти окажут всем пострадавшим необходимую помощь, добавил Скрябин.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 2 сентября, под удар попал Ростов-на-Дону. В городе беспилотники повредили две многоэтажки, момент взрыва в одной из них сняли на видео. Пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребенок.