Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 2 сентября 2025Россия

В российском городе ввели режим ЧС после попадания беспилотников в многоэтажки

В части Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после повреждения многоэтажек дронами ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В части Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после повреждения многоэтажек беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате ночной атаки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«Принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома», — сообщил мэр города.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он также поручил организовать работу оперштаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход для фиксации ущерба. Власти окажут всем пострадавшим необходимую помощь, добавил Скрябин.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 2 сентября, под удар попал Ростов-на-Дону. В городе беспилотники повредили две многоэтажки, момент взрыва в одной из них сняли на видео. Пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребенок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали руководителей крупнейшего в стране объединения строителей. В чем их обвиняют?

    В правительстве России рассказали о работе над поставками свинины в Китай

    Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

    Патрушев раскрыл причины интереса Японии к Курилам

    В Кремле рассказали о подготовке еще одной встречи Путина

    В Японии обнаружили порнодвойника исполняющего похабные песни российского треш-блогера

    Появились подробности подготовки подростками теракта на оборонном предприятии

    О переброске наемников ВСУ на одно направление объявили

    Екатерина Варнава сняла с себя юбку на улице

    Стало известно о смерти отца шестерых детей спустя несколько месяцев отправки на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости