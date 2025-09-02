Момент взрыва в многоэтажке атакованного ВСУ российского города попал на видео

Опубликованы кадры момента взрыва в жилом доме атакованного ВСУ Ростова-на-Дону

В сети появились кадры момента взрыва в многоэтажке Ростова-на-Дону, который попал под удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах виден пожар в жилом доме, который сопровождается мощным взрывом. Видеоролик, как уточняется, снят в Левенцовском районе на западе Ростова-на-Дону.

Ранее в сети появились кадры пожара в многоэтажке Ростова-на-Дону, который возник после атаки беспилотников ВСУ на российский город.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 2 сентября — над регионом сбили 12 беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате атаки в повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. По последним данным, четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали. В одной из квартир Ростова-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд, 320 жителей дома эвакуировали.