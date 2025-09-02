В одной из российских квартир нашли неразорвавшийся снаряд после атаки ВСУ

Слюсарь: В Ростове-на-Дону эвакуировали 320 жителей дома из-за атаки ВСУ

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружили неразорвавшийся снаряд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что снаряд нашли во время оперативно-следственных действий в одной из квартир. 320 жителей дома эвакуировали, подчеркнул он.

Ранее Слюсарь рассказал, что в ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три муниципалитета Ростовской области. В микрорайоне Левенцовский были повреждено две многоэтажки.

До этого сообщалось, что над Ростовом и Таганрогом прогремело несколько взрывов. Позднее появилась информация о пожаре на крыше жилого дома в Ростове.