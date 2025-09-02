Россия
01:16, 2 сентября 2025Россия

В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

В Ростове-на-Дону загорелась крыша дома после атаки беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пожар начался на крыше жилого дома в Ростове-на-Дону после того, как город атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, атака на город началась около 00:00 по московскому времени. «В западной части города у людей “мигал свет” после одного из взрывов. Также в Левенцовском микрорайоне заметили пожар на крыше дома», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на место пожара отправились спасательные службы. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно о том, что над Ростовом-на-Дону и Таганрогом раздалось около восьми взрывов.

