Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Взрывы раздались над Таганрогом и Ростовом-на-Дону
В небе над Таганрогом и Ростовом-на-Дону раздалось несколько взрывов. По данным Telegram-канала Shot, Вооруженные силы Украины пытаются атаковать область при помощи беспилотников.

«Было слышно в общей сложности от пяти до восьми взрывов рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении. Местные жители также видели вспышки в небе.

По предварительным данным, работает система противовоздушной информации. О пострадавших и разрушениях не сообщается, официальная информация пока не поступала.

Ранее под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника.

