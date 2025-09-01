Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:57, 1 сентября 2025Россия

На российском курорте загорелся лес из-за падения беспилотника

Под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников

Под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника. Площадь возгорания составила 0,03 гектара, сообщили в краевом лесопожарном центре.

Задымление зафиксировали со стороны леса в районе населенного пункта Пшада на российском курорте. Приехавшие на место происшествия специалисты обнаружили возгорание лесной подстилки в результате падения сбитого беспилотника.

По последним данным с места происшествия, пожар уже потушили.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на понедельник, 1 сентября. Взрывы, в частности, были слышны в Геленджике, Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СБУ преследует Рамзана Кадырова. В чем его обвиняют?

    Суд огласил приговор организаторам аферы с госконтрактами на 400 миллионов рублей

    Адвокат раскрыл возможное наказание для сбежавших из российского СИЗО арестантов

    Кейт Бланшетт в платье из перьев на Венецианском фестивале разочаровала пользователей сети

    Европейский лидер встретится с Путиным и Зеленским

    Украинским чиновникам станет доступен еще один вид премий

    Смартфоны по всему миру подорожают

    73-летняя женщина отправилась с группой туристов в горы и сорвалась вниз у них на глазах

    Водителей предупредили о частых ошибочных штрафах

    В России заявили о тревожной ситуации в экономике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости