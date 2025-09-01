На российском курорте загорелся лес из-за падения беспилотника

Под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника

Под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника. Площадь возгорания составила 0,03 гектара, сообщили в краевом лесопожарном центре.

Задымление зафиксировали со стороны леса в районе населенного пункта Пшада на российском курорте. Приехавшие на место происшествия специалисты обнаружили возгорание лесной подстилки в результате падения сбитого беспилотника.

По последним данным с места происшествия, пожар уже потушили.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на понедельник, 1 сентября. Взрывы, в частности, были слышны в Геленджике, Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской.