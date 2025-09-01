Россия
В российском регионе прогремели взрывы

Shot: В Геленджике и Приморско-Ахтарском районе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В Геленджике, Приморско-Ахтарском районе и в станице Холмской прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Краснодарский край беспилотниками. Местные жители отметили, что слышали примерно 10-15 взрывов. По их словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны над Черным морем.

Ранее стало известно, что средства ПВО вечером 31 августа сбили 25 беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что российские войска с помощью беспилотника испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили американскую бронемашину Stryker в зоне специальной военной операции.

