В российском регионе прогремели взрывы

Shot: В Геленджике и Приморско-Ахтарском районе прогремели взрывы

В Геленджике, Приморско-Ахтарском районе и в станице Холмской прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Краснодарский край беспилотниками. Местные жители отметили, что слышали примерно 10-15 взрывов. По их словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны над Черным морем.

Ранее стало известно, что средства ПВО вечером 31 августа сбили 25 беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что российские войска с помощью беспилотника испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили американскую бронемашину Stryker в зоне специальной военной операции.