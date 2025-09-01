Россия
01:02, 1 сентября 2025
Россия

Минобороны сообщило об отражении атаки БПЛА вечером 31 августа

Минобороны: Средства ПВО за три часа сбили 25 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 31 августа сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об отражении атаки беспилотников сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дроны были сбиты за три часа — с 21:00 31 августа до 0:00 1 сентября.

Больше всего беспилотников (21) было сбито в акватории Черного моря. Еще три БПЛА уничтожили в Республике Крым, а один дрон — в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотника испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили американскую бронемашину Stryker в зоне специальной военной операции.

