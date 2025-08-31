Российские БПЛА уничтожили американскую технику на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении американской бронемашины Stryker БПЛА

Российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили американскую бронемашину Stryker в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Среди уничтоженных единиц техники противника, помимо бронемашины, изготовленной в США, гаубица «Богдана» и блиндажи ВСУ. Среди пораженных целей также значатся тяжелые гексакоптеры «Баба-яга», дроны Mavic, автомобильная техника, воздушные ретрансляторы и системы связи.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над четырьмя регионами РФ.