19:52, 31 августа 2025

Российские БПЛА уничтожили американскую технику на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении американской бронемашины Stryker БПЛА
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Минобороны РФ /  ТАСС

Российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили американскую бронемашину Stryker в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Среди уничтоженных единиц техники противника, помимо бронемашины, изготовленной в США, гаубица «Богдана» и блиндажи ВСУ. Среди пораженных целей также значатся тяжелые гексакоптеры «Баба-яга», дроны Mavic, автомобильная техника, воздушные ретрансляторы и системы связи.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над четырьмя регионами РФ.

