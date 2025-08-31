Россия
Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 21 дрон ВСУ над 4 российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами РФ. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале.

Отмечается, что 11 беспилотников сбили над Волгоградской областью, 8 — над Ростовской. По одному дрону сбили над территориями Белгородской и Брянской областей.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье Ростовскую область атаковали беспилотники. Врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО уничтожили дроны в Чертковском и Миллеровском районе. По словам Слюсаря, никто не пострадал, предварительно, разрушений на земле нет.

    Все новости