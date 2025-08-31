Беспилотники атаковали российский регион

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

В ночь на воскресенье, 31 августа, Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны в Чертковском и Миллеровском районе. По словам Слюсаря, никто не пострадал, предварительно, разрушений на земле нет.

Ранее стало известно о взрывах в Миллерово. По словам местных жителей, в общей сложности прозвучало 4-5 взрывов, они были слышны в нескольких районах города.

Кроме того, взрывы были слышны в Волгограде. По предварительной информации, сбит минимум один дрон. На фоне этого в волгоградском аэропорту были введены временные ограничения на полеты.