Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:22, 31 августа 2025Путешествия

Российский аэропорт приостановил работу

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Darron / Unsplash

Аэропорт Волгограда в целях безопасности временно остановил полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram.

Он проинформировал, что авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения начали действовать в 04:25 по московскому времени.

Ранее стало известно о взрывах в Волгограде. По данным Shot, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что было слышно «не менее десяти взрывов» в южной части города, также были видны вспышки и слышен звук мотора в небе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

    Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов

    Фигурант дела о «Северных потоках» оказался владельцем бизнеса

    Стали известны детали прибытия Путина в Китай

    Россиян предупредили о новом способе мошенничества с популярным приложением

    Путин решил передвигаться в КНР на Aurus с китайскими номерами

    В России прокомментировали возможное вхождение одной страны в НАТО

    Российский аэропорт приостановил работу

    На ВДНХ состоялся первый парад корги

    В Британии назвали причину выпрашивания Зеленским встречи с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости