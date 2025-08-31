Российский аэропорт приостановил работу

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда в целях безопасности временно остановил полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram.

Он проинформировал, что авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения начали действовать в 04:25 по московскому времени.

Ранее стало известно о взрывах в Волгограде. По данным Shot, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что было слышно «не менее десяти взрывов» в южной части города, также были видны вспышки и слышен звук мотора в небе.