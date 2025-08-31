Еще над одним российским городом раздались взрывы

Shot: Над Волгоградом прозвучало минимум 10 взрывов

По меньшей мере десять взрывов раздались над Волгоградом. Как сообщает Shot в Telegram-канале, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам очевидцев, в южной части города прозвучало «не менее десяти взрывов», видны вспышки и слышен звук мотора в небе. По предварительной информации, сбит минимум один дрон.

«Местные утверждают, что дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону. Также о взрывах сообщают жители села Мариновка», — пишет Shot.

Ранее в Миллерово Ростовской области прогремели взрывы. По словам местных жителей, в общей сложности прозвучало 4-5 взрывов, они были слышны в нескольких районах города.