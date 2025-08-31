Россия
03:11, 31 августа 2025Россия

В российском городе произошла серия взрывов

Shot: Миллерово атаковали беспилотники, в городе прогремела серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Миллерово Ростовской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в общей сложности прозвучало 4-5 взрывов, они были слышны в нескольких районах города. Как утверждают очевидцы, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники.

Официальная информация пока не поступала. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область. Под удар попал строительный магазин в поселке Новая Маячка, в результате начался пожар.

    Все новости