Украинская «Баба-яга» атаковала магазин в Херсонской области

В Херсонской области при ударе ВСУ загорелся строительный магазин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали строительный магазин в поселке Новая Маячка Херсонской области, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко в Telegram.

Он уточнил, что удар был нанесен в субботу, 30 августа, в 22:00. «С дрона "Баба Яга" осуществлено три сброса. Загорелось здание, рядом с ним находится жилой дом», — говорится в сообщении.

По словам Хоменко, на место происшествия вызваны сотрудники МЧС России, но они не могут приступить к ликвидации возгорания из-за продолжающейся атаки беспилотников.

Ранее в Херсонской области в результате атаки украинского дрона был ранен муниципальный депутат Алешкинского округа Алексей Зоголь. Его госпитализировали.