Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:02, 30 августа 2025Бывший СССР

В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета херсонских Алешек Зоголя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в Telegram-канале.

По его словам, Зоголь выжил, в настоящее время он госпитализирован. «Состояние уточняется. Кроме него в машине был ещё один местный житель», — написал Хоменко.

Ранее сообщалось, что в поселке Новая Маячка Херсонской области украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в российском регионе. ЧП произошло на местном рынке. Целью беспилотника стал микроавтобус, в котором на тот момент находились люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Военкоры рассказали о продвижении ВС России на одном направлении

    Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров

    В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

    На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения

    СБУ усмотрела «российский след» в убийстве Парубия

    Трамп передумал ехать в Индию на саммит QUAD

    Прилучный высказался о желании купить квартиру в одном приморском городе

    В России запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче жилья

    ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости