В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета херсонских Алешек Зоголя

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в Telegram-канале.

По его словам, Зоголь выжил, в настоящее время он госпитализирован. «Состояние уточняется. Кроме него в машине был ещё один местный житель», — написал Хоменко.

Ранее сообщалось, что в поселке Новая Маячка Херсонской области украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в российском регионе. ЧП произошло на местном рынке. Целью беспилотника стал микроавтобус, в котором на тот момент находились люди.