В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в Telegram-канале.
По его словам, Зоголь выжил, в настоящее время он госпитализирован. «Состояние уточняется. Кроме него в машине был ещё один местный житель», — написал Хоменко.
Ранее сообщалось, что в поселке Новая Маячка Херсонской области украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в российском регионе. ЧП произошло на местном рынке. Целью беспилотника стал микроавтобус, в котором на тот момент находились люди.