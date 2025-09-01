Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

В Приморско-Ахтарске дома оказались повреждены из-за атаки ВСУ

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на жилые дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Последствия атаки раскрыл оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Незначительные повреждения в результате попытки атаки на гражданские объекты (...) получили кровли трех домов, в одном из них выбито остекление на чердаке. Также фрагменты беспилотников обнаружили в огороде одного из домовладений и около старого кладбища», — сообщил оперштаб.

По его данным, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Других данных о ситуации в оперативном штабе не привели.

Ранее в сети появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края. На кадрах слышен звук работы мотора беспилотного летательного аппарата, который похож на жужжание. Световых вспышек на ролике не видно.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на понедельник, 1 сентября. По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили два дрона, еще 16 беспилотных летательных аппаратов сбили над омывающим регион Черным морем. Обломки дронов повредили два жилых дома в поселке городского типа Ильский, в промзоне Кропоткина загорелась трансформаторная подстанция.