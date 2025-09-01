Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:12, 1 сентября 2025Россия

Трансформаторная подстанция загорелась после атаки ВСУ на юг России

В промзоне Кропоткина из-за БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В промзоне Кропоткниа в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась трансформаторная подстанция. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщил оперштаб.

По его данным, пожар уже потушили. Его площадь составила 80 квадратных метров. Никто не постардал.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на понедельник, 1 сентября. Взрывы прогремели в Геленеджике, Приморско-Ахтарском районе и в станице Холмской. Обломки дронов повредили два жилых дома в поселке Ильский.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Сотни человек погибли при землетрясении в Афганистане

    Трансформаторная подстанция загорелась после атаки ВСУ на юг России

    Российские войска уничтожили ДОТ ВСУ в ДНР

    42-летняя супермодель обнажила грудь на отдыхе

    Учительница труда занялась сексом с учеником и обвинила его в домогательствах

    Трамп рассказал о рисках превращения США в страну третьего мира

    Названы ускоряющие похудение позы в сексе

    Моди поделился радостью от встречи с Путиным

    Назван эффективный препарат для ускорения восстановления костей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости