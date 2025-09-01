Трансформаторная подстанция загорелась после атаки ВСУ на юг России

В промзоне Кропоткина из-за БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции

В промзоне Кропоткниа в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась трансформаторная подстанция. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщил оперштаб.

По его данным, пожар уже потушили. Его площадь составила 80 квадратных метров. Никто не постардал.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на понедельник, 1 сентября. Взрывы прогремели в Геленеджике, Приморско-Ахтарском районе и в станице Холмской. Обломки дронов повредили два жилых дома в поселке Ильский.