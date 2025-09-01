Обломки беспилотников повредили дома в российском регионе

Обломки БПЛА повредили 2 дома в пгт. Ильский

Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили два жилых дома в поселке городского типа (пгт) Ильский. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В пгт. Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава», — сообщили в Оперштабе.

Отмечается, что в результате падения обломков пострадавших нет. На месте происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Ранее местные жители сообщили, что в пгт Ильский прозвучало около пяти взрывов. Также очевидцы видели вспышки в небе. Предварительно, это было связано с работой средств противовоздушной обороны.