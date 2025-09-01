Серия взрывов прозвучала в российском регионе

Серия взрывов прозвучала в Краснодарском крае

Серия взрывов прозвучала в поселке городского типа (пгт) Ильский Краснодарского края, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в пгт прозвучало около пяти взрывов. Также местные жители видели вспышки в небе. Официальной информации о произошедшем и последствиях в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что система ПВО за три часа сбила 32 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили в акватории Черного моря.