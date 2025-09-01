Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 1 сентября 2025Россия

Серия взрывов прозвучала в российском регионе

Серия взрывов прозвучала в Краснодарском крае
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Серия взрывов прозвучала в поселке городского типа (пгт) Ильский Краснодарского края, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в пгт прозвучало около пяти взрывов. Также местные жители видели вспышки в небе. Официальной информации о произошедшем и последствиях в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что система ПВО за три часа сбила 32 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили в акватории Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С 1 сентября водителей ждет целый ряд изменений. Ограничения по здоровью, проверка на трезвость и выросший штраф: что нужно знать?

    Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

    Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    Банк России изменил условия выдачи потребительских кредитов

    Невиданная рыба попалась ученым во второй раз в истории

    Эксперт допустил превращение «Виктора Великого» в носителя БЭКов

    В Израиле захотели поместить Тунберг в тюрьму для террористов

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией

    В российских школах ввели новую оценку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости