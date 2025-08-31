Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 32 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что над Крымом были сбиты семь дронов, еще 25 — над Черным морем.
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотника испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили американскую бронемашину Stryker в зоне специальной военной операции.
До этого стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке. Этот подход позволяет сохранить жизни бойцов и не дает ВСУ закрепляться на новых рубежах.