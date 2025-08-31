Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:50, 31 августа 2025Россия

Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

Минобороны России: Система ПВО за 3 часа сбила 32 беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 32 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что над Крымом были сбиты семь дронов, еще 25 — над Черным морем.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотника испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили американскую бронемашину Stryker в зоне специальной военной операции.

До этого стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке. Этот подход позволяет сохранить жизни бойцов и не дает ВСУ закрепляться на новых рубежах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла весь юг ДНР

    Раскрыт план Трампа по восстановлению Газы

    Силовики сообщили о вымогательствах в рядах ВСУ

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    США пригрозили России санкциями во время Совбеза ООН

    Геологи заявили о зарождении зоны мегаземлетрясений в Атлантическом океане

    Украинцам надоело жертвовать деньги ВСУ

    Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме

    В Израиле сообщили о планах Киева запретить паломничество в Умань

    Американский дрон-разведчик заметили над Черным морем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости