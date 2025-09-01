Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 50 дронов ВСУ над шестью регионами и двумя морями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 1 сентября, выпустили по России полсотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки ВСУ были предприняты с 00:00 до 5:00 по московскому времени 1 сентября. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 дронов над шестью регионами и двумя морями.

Больше всего дронов — 12 — сбили над Белгородской областью, 4 — над Саратовской областью, по 3 — над Самарской и Оренбургской областями, а также Татарстаном, 2 — над Краснодарским краем. Еще 16 дронов, по информации министерства, сбили над Черным морем, еще 7 — над Азовским морем.