Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 1 сентября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 50 дронов ВСУ над шестью регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 1 сентября, выпустили по России полсотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки ВСУ были предприняты с 00:00 до 5:00 по московскому времени 1 сентября. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 дронов над шестью регионами и двумя морями.

Больше всего дронов — 12 — сбили над Белгородской областью, 4 — над Саратовской областью, по 3 — над Самарской и Оренбургской областями, а также Татарстаном, 2 — над Краснодарским краем. Еще 16 дронов, по информации министерства, сбили над Черным морем, еще 7 — над Азовским морем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Сотни человек погибли при землетрясении в Афганистане

    Трансформаторная подстанция загорелась после атаки ВСУ на юг России

    Российские войска уничтожили ДОТ ВСУ в ДНР

    42-летняя супермодель обнажила грудь на отдыхе

    Учительница труда занялась сексом с учеником и обвинила его в домогательствах

    Трамп рассказал о рисках превращения США в страну третьего мира

    Названы ускоряющие похудение позы в сексе

    Моди поделился радостью от встречи с Путиным

    Назван эффективный препарат для ускорения восстановления костей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости