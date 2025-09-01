Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

В сети появились кадры из атакованного беспилотниками ВСУ Краснодарского края

В сети появились кадры из Краснодарского края, который ночью попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Shot в Telegram-канале.

На кадрах слышен звук работы мотора беспилотного летательного аппарата, который похож на жужжание. Световых вспышек на ролике не видно.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на понедельник, 1 сентября. Взрывы прогремели в Геленеджике, Приморско-Ахтарском районе и в станице Холмской. Обломки дронов повредили два жилых дома в поселке городского типа Ильский, в промзоне Кропоткина загорелась трансформаторная подстанция.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили 2 дрона, еще 16 беспилотных летательных аппаратов сбили над омывающим регион Черным морем. Всего за ночь над Россией перехватили полсотни беспилотников.