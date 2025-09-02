Горящая после атаки ВСУ на российский город многоэтажка попала на видео

Пожар в многоэтажке Ростова-на-Дону после атаки беспилотников ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры пожара в многоэтажке в Ростове-на-Дону, который начался после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар, распространяющийся на верхних этажах здания. Рядом с многоэтажкой, судя по ролику, находятся еще два высотных здания, которые не пострадали.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Ростова-на-Дону после атаки ВСУ обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Власти приняли решение об эвакуации 320 жителей.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 2 сентября — над регионом сбили 12 беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. По последним данным, четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали.