Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Ростовской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 2 сентября, выпустили по России свыше десятка беспилотников. Подробности о ночных ударах приводит Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников над Ростовской областью. Регион, как уточняется, пытались атаковать дроны самолетного типа.

Как сообщал ранее губернатор региона Юрий Слюсарь, под удар попал Ростов-на-Дону. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. По последним данным, четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали.

В ночь на 1 сентября ВСУ выпустили по России полсотни беспилотников. Под удар попали Белгородская, Саратовская, Самарская, Оренбургская области, а также Краснодарский край, Татарстан, Черное и Азовское моря.