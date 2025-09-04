Армия России заняла еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия России заняла Новоселовку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Под контроль российских войск перешел населенный пункт Новоселовка. Его заняли подразделения группировки войск «Восток».

Также отмечается продвижение группировки вглубь занятой противником территории. При этом суточные потери противника превысили 240 человек.

В конце августа о ходе спецоперации отчитался начальник Генштаба Валерий Герасимов. Согласно озвученным им данным, армия России освободила почти 80 процентов Донецкой народной республики.