16:11, 30 августа 2025Россия

Российская армия освободила почти 80 процентов территории ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: ВС России освободили 79 % территории ДНР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, передает РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту ВС России освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, под контролем Российской армии находятся 74 процента Запорожской области и 76 процентов Херсонской области.

Кроме того, подводя итоги боевых действий за весенне-летний период, глава Генштаба уточнил задачи на дальнейшую перспективу.

Ранее он подчеркнул, что ВС России успешно выполняют поставленные военные задачи в Сумской и Харьковской областях.

