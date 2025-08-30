Герасимов раскрыл детали вокруг контроля Россией территорий ДНР и ЛНР

Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили 99,7 процента территории Луганской народной республики (ЛНР), и под контролем Киева осталось лишь 60 квадратных километров. Об этом заявил начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов, его цитирует Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В настоящее время нашими Вооруженными силами Российской Федерации освобождено 99,7 процента территории Луганской народной республики (осталось менее 60 квадратных километров) и 79 процентов территории Донецкой народной республики. Под контролем российских войск находятся 74 процента Запорожской и 76 процентов Херсонской областей», — отметил глава Генштаба.

Герасимов также подчеркнул, что ВС России успешно выполняют поставленные военные задачи в Сумской и Харьковской областях.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» ВС России освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что российские военные поразили формирования механизированной бригады Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и теробороны в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области.