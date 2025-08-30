Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что российские военные поразили формирования механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и теробороны в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области.

В источнике также говорится, что ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Кроме того, был уничтожен склад.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 30 августа, ВС РФ провели комбинированную атаку по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В операции участвовали крылатые ракеты, беспилотники и стратегическая авиация.