ВС РФ вывели десятки объектов Украины из строя мощным комбинированном ударом

Минувшей ночью Вооруженные силы России провели комбинированную атаку по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В операции участвовали крылатые ракеты, беспилотники и стратегическая авиация, сообщил Mash.

По данным источников, в воздух поднимались пять бомбардировщиков Ту-95МС и один ракетоносец Ту-160. Для удара использовались комплексы «Искандер-М» и «Искандер-К», морские ракеты «Калибр», ракеты Х-101 и более сотни беспилотников «Герань-2».

Особенно интенсивной атака оказалась в Днепропетровске. Так, за 15 минут по городу выпустили не менее десяти ракет. Зафиксированы попадания в объект военного назначения, а над территорией предприятия «Южмаш» очевидцы наблюдали густой черный дым.

Удары пришлись и по Павлограду. Там цели находились на Павлоградском химическом заводе, где хранится твердое ракетное топливо, а также на механическом заводе, занимавшемся ремонтом техники и выпуском комплектующих.

В Никопольском районе Днепропетровской области поражены предприятия и автозаправочные станции в Никополе, Марганце, Покровске и Миривском. В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура, что задержало движение поездов с боеприпасами для украинской армии.

Помимо этого, удары зафиксированы в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Волынской областях, а также в Киеве и Запорожье. Подтверждено поражение пунктов временной дислокации украинских военных в Славянске, Краматорске и Новодонецком.

Ранее стало известно, что российские военные с помощью расчета реактивной системы залпового огня «Град» ударили по бункеру с расчетами дронов Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра».