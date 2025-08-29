Россия
08:53, 29 августа 2025Россия

Стало известно об ударе ВС РФ «Градами» по бункеру с расчетами дронов ВСУ «Птицы Мадьяра»

ТАСС: Российские военные ударили по бункеру с расчетами дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные с помощью расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ударили по бункеру с расчетами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра». Об этом стало известно ТАСС в ходе общения с командиром взвода группировки войск «Восток» с позывным Талант.

По словам военнослужащего, взвод получил ориентировку о нахождении в лесополосе позиции противника с беспилотниками. Целью оказался бетонированный бункер ВСУ.

«Мы, соответственно, посмотрели, навелись и попали прямо в цель (...) Ракеты пробили спокойно, уничтожили цель», — отметил Талант.

Он добавил, что в зоне ответственности группировки действует достаточно много украинских операторов беспилотников, поэтому приходится устанавливать дополнительную защиту от их ударов. В частности, боевые машины оборудовали навесами из металлической сетки, оснастили устройствами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов.

Ранее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по военным объектам Украины в ночь на четверг, 28 августа. Он был нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

