19:07, 4 сентября 2025Спорт

В России запустили академию для будущих фитнес-тренеров

Фитнес-сеть DDX Fitness открыла школу тренеров для всех желающих
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В России запустили академию для подготовки специалистов в фитнес-индустрии. Благодаря проекту, который запустила сеть фитнес-клубов DDX Fitness, любой желающий сможет пройти обучение с нуля и получить диплом профессионального тренера и перспективу партнерства с клубами компании. Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что DDX Академия ориентирована на тех, кто хочет превратить увлечение фитнесом в профессию. Студентов научат составлять программы тренировок, проводить персональные занятия и работать с клиентами с разным набором целей: от улучшения здоровья до подготовки к соревнованиям.

Первый поток курса «Фитнес-тренер» уже собрал более 700 участников. Обучение длится пять месяцев. У студентов проводится одно-два занятия в неделю, а каждые две недели проходит встреча с наставником. На практику и семинары уходит больше половины времени. В среднем студенты занимаются по 12–14 часов в неделю. Обучение проходит онлайн, что позволяет осваивать материал в удобное время.

После окончания курса выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Кроме того, у них есть возможность обсудить перспективы партнерства с DDX Fitness в своем городе.

По словам заместителя директора по фитнесу сети Елены Середы, академия помогает как новичкам, которые хотят освоить профессию, так и опытным спортсменам, решившим попробовать себя в роли тренеров. «Наша задача — дать студентам и теоретическую базу, и практические инструменты, которые помогут им отвечать самым разным запросам клиентов», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Коломенское» прошел фестиваль фитнеса, активного лайфстайла и здорового образа жизни. Организатор мероприятия — сеть фитнес-клубов DDX Fitness — провел более 150 групповых тренировок, разминку с чемпионкой мира по фигурному катанию Лизой Туктамышевой, а также розыгрыши подарков, турнир и семейные квизы.

