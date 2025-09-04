Путешествия
09:27, 4 сентября 2025Путешествия

Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

Shot: Десятки россиян в августе пострадали от инфекции на отдыхе в Турции
Алина Черненко

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Десятки россиян в августе 2025 года пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, на отдыхе в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что опасный вирус соотечественники подхватили на пляжах. Бактерия размножается в теплой и соленой воде и попадает в желудочно-кишечный тракт человека через моллюсков.

Одна из россиянок рассказала изданию, что они с мужем попали в больницу через несколько часов после купания в море. У обоих началась рвота, а температура поднялась до 38 градусов.

Туристы пожаловались, что в частных клиниках Алании большие очереди в отделениях скорой помощи. Кроме того, отравления фиксируют и на другом популярном турецком курорте — Белеке.

По словам отдыхающей отеля SY Hotels Belek, симптомы наблюдаются у большинства гостей. А в отеле Selectum Noa Belek целая семья обратилась за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты. Как пишет источник, большинству россиян удалось стабилизировать состояние только после капельниц.

В начале июня в турецком отеле на юге страны была зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Сообщалось, что заболели как минимум 15 туристов из Москвы, включая детей.

