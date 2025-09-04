Киркоров сравнил скандальный концерт Крида с шоу Мадонны и Элвиса Пресли

Филипп Киркоров назвал скандальный поцелуй Крида на сцене обычной частью образа

Певец Филипп Киркоров поддержал своего коллегу Егора Крида после скандального концерта в «Лужниках». Его слова передает издание ТАСС.

Народный артист России назвал Крида талантливейшим артистом и мастером своего дела. По мнению звезды, шоу Егора было сделано «со вкусом».

«Это было, есть и будет, начиная с Мадонны, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. Тогда тоже говорили, что это непристойно. Это часть шоу, это часть образа, спектакль. В спектакле всякое бывает», — отметил Филипп Бедросович.

Тем, кому не нравится, он посоветовал не смотреть. «Я бы высказал от лица своих собратьев порицание. Нехорошо», — добавил певец.

Ранее стало известно, что певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) прокомментировал обращение главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к Следственному комитету (СК) и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт исполнителя.