Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:12, 4 сентября 2025Культура

Киркоров сравнил скандальный концерт Крида с шоу Мадонны и Элвиса Пресли

Филипп Киркоров назвал скандальный поцелуй Крида на сцене обычной частью образа
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров поддержал своего коллегу Егора Крида после скандального концерта в «Лужниках». Его слова передает издание ТАСС.

Народный артист России назвал Крида талантливейшим артистом и мастером своего дела. По мнению звезды, шоу Егора было сделано «со вкусом».

«Это было, есть и будет, начиная с Мадонны, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. Тогда тоже говорили, что это непристойно. Это часть шоу, это часть образа, спектакль. В спектакле всякое бывает», — отметил Филипп Бедросович.

Тем, кому не нравится, он посоветовал не смотреть. «Я бы высказал от лица своих собратьев порицание. Нехорошо», — добавил певец.

Ранее стало известно, что певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) прокомментировал обращение главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к Следственному комитету (СК) и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт исполнителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Киркоров сравнил скандальный концерт Крида с шоу Мадонны и Элвиса Пресли

    В регионах появилось новое правило для льготной ипотеки

    Семь человек пропали без вести после крушения вертолета в лесах тропического острова

    Макрону запретили посещать Израиль

    На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?

    Раскрыты детали о новом возвращении россиян с Украины

    Фон дер Ляйен пообещала совместную стратегическую повестку Индии и ЕС

    В Германии перед выборами умерли более десятка кандидатов

    Известный стилист высказался о смерти Джорджо Армани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости