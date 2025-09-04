Силовые структуры
12:56, 4 сентября 2025Силовые структуры

Кровавое преступление предотвратили на детской площадке российского города

В Москве росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину на детской площадке
Владимир Шарапов
Кадр: Telegram-канал «Росгвардия»

В Москве росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном управлении Росгвардии по столице.

Им оказался 32-летний местный житель. Сейчас он находится в отделении полиции. Причину своего поведения он объяснить не смог.

В ведомстве сообщили, что мужчина выпил, потом устроил драку на детской площадке, угрожая окружающим ножом. Среди людей, которых он запугивал ножом, были семьи с детьми.

Ранее в подмосковном Щелково сотрудники Росгвардии задержали 28 и 29-летних уроженцев ближнего зарубежья, напавших на полицейского около входа в торговый центр (ТЦ).

