08:21, 2 сентября 2025

Напавшие на российского полицейского мигранты задержаны

В Щелково Росгвардия задержала 2 напавших на полицейского иностранцев
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

В подмосковном Щелково сотрудники Росгвардии задержали 28 и 29-летних уроженцев ближнего зарубежья, напавших на полицейского около входа в торговый центр (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

Двоих иностранцев доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел около ТЦ на Пролетарском проспекте. Росгвардейцы установили, что двое мужчин у выхода из ТЦ напали на гражданина, который в итоге оказался сотрудником полиции. Их поймали по горячим следам.

Ранее сообщалось, что полицейскому пришлось отстреливаться от напавших на него мужчин. Нападение попало на видео.

