20:36, 1 сентября 2025Силовые структуры

Отстреливающийся от толпы нападавших российский полицейский попал на видео

В Щелкове трое мужчин напали на полицейского, пытавшегося их успокоить
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В подмосковном Щелково полицейскому пришлось отстреливаться от напавших на него мужчин. Происходящее попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео показано, как группа мужчин избивает правоохранителя в форме у входа в торговый центр.

По данным канала, ЧП произошло у ТЦ «Глобус». Полицейский обратил внимание на то, что в торговом центре трое мужчин упорно ругаются с охраной. Он подошел к ним, показал удостоверение и попросил успокоиться, а в ответ получил удар по лицу. После этого напавшие на охранника переключились на силовика. В ответ на их действия он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. После этого злоумышленники повалили его на асфальт и избили. Затем они убежали.

Сейчас один из них уже задержан.

По информации представителя областного управления Следственного комитета (СК) России Ольги Врадий, им оказался 27-летний мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хулиганстве. Следователи проводят с ним допрос. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный мужчина с ножом и зажигательной смесью напал на полицейских.

