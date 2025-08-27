Силовые структуры
Неизвестный мужчина с ножом и зажигательной смесью напал на силовиков в Москве

В Москве мужчина с ножом и зажигательной смесью напал на полицейских
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве неизвестный мужчина с ножом и зажигательной смесью напал на полицейских. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». По данным издания, мужчина с двумя предметами с зажигательной смесью стоял на проезжей части. Полиция попыталась его задержать, но злоумышленник достал нож и оказал сопротивление.

Противостояние мужчины и полиции попало на видео. На кадрах видно, как силовики с дубинками бегут за мужчиной, он уворачивается и пытается от них скрыться.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина с топором напал на росгвардейца.

