17:03, 21 августа 2025Силовые структуры

Мужчина с топором пришел на московскую детскую площадку

В Москве задержали мужчину, который пришел с топором на детскую площадку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Москве росгвардеец задержал неадекватного мужчину с топором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, боец спезназа увидел, как по площадке во дворе дома, где играют дети, ходит человек с топором. Он сразу же пошел туда, чтобы обезопасить ребят. Однако гражданин напал на росгвардейца. Тот смог обезоружить и нейтрализовать нарушителя.

Мужчину доставили в полицейский отдел.

Ранее стало известно, что в Нальчике возбудили дело против местного жителя, расправившегося с соседом из-за забора.

