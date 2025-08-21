Мужчина с топором пришел на московскую детскую площадку

В Москве задержали мужчину, который пришел с топором на детскую площадку

В Москве росгвардеец задержал неадекватного мужчину с топором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, боец спезназа увидел, как по площадке во дворе дома, где играют дети, ходит человек с топором. Он сразу же пошел туда, чтобы обезопасить ребят. Однако гражданин напал на росгвардейца. Тот смог обезоружить и нейтрализовать нарушителя.

Мужчину доставили в полицейский отдел.

